Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaraladı
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
E.D'nin (47) kullandığı 35 PK 147 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Isparta kara yolunun Göktaş mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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