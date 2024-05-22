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        Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaraladı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:13
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        Isparta'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaraladı
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        E.D'nin (47) kullandığı 35 PK 147 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Isparta kara yolunun Göktaş mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüste bulunan 11 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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