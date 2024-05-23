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        Isparta'da toz taşınımı etkili oldu

        Isparta'da toz taşınımı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:13
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        Isparta'da toz taşınımı etkili oldu
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        Isparta'da toz taşınımı etkili oldu.

        Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurlandı. Araçları kirlenen vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da oto yıkamacılara gitti.

        Oto yıkama işletme sahiplerinden Fatih Karatuğ, yağmurlu havalarda işlerinin sakinleştiğini ancak çamur yağdığı zaman işlerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, gök gürültülü sağanak yağışların Isparta genelinde etkili olacağını uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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