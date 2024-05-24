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        Isparta'da yedikleri tavuktan zehirlenen 47 öğrenci hastanelik oldu

        ISPARTA'da bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan 47 öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:11
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        Isparta'da yedikleri tavuktan zehirlenen 47 öğrenci hastanelik oldu
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        ISPARTA'da bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan 47 öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. 45'i taburcu edilen öğrencilerden 2'sinin tedavisi sürüyor.

        Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan öğrencilerden 47'si, dün akşam yedikleri tavuktan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerden 25'i Isparta Şehir Hastanesi'ne, 22'si Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. 45 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki 2 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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