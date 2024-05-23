Isparta'da sahipsiz köpekler park halindeki araca zarar verdi
Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.
Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.
Binbirevler Mahallesi'ndeki olayda, 3 sahipsiz köpek, park halinde bulunan araca saldırarak maddi hasar verdi.
Dakikalarca uğraşarak aracın tampon kısmına zarar veren köpekler, çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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