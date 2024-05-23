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        Isparta'da sahipsiz köpekler park halindeki araca zarar verdi

        Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:06
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        Isparta'da sahipsiz köpekler park halindeki araca zarar verdi
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        Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.

        Binbirevler Mahallesi'ndeki olayda, 3 sahipsiz köpek, park halinde bulunan araca saldırarak maddi hasar verdi.

        Dakikalarca uğraşarak aracın tampon kısmına zarar veren köpekler, çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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