Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs'ta başlayacak

Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin yöresel gösteriler sunacağı festivalde, Zara, Başkal ve İkilem ile Altay konser verecek.

Valilik ve Belediye işbirliğinde organize edilen festival kapsamında, gül bahçelerinde hasat, yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

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