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        Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs'ta başlayacak

        Isparta'da Uluslararası Gül Festivali, 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:41
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        Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs'ta başlayacak
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        Isparta'da Uluslararası Gül Festivali, 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Valilik ve Belediye işbirliğinde organize edilen festival kapsamında, gül bahçelerinde hasat, yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

        Isparta'yı gülle tanıştıran Gülcüzade İsmail Efendi'nin mezarı başında anma töreniyle başlayacak festival, gül koşusu ve gül bahçesi ziyaretleriyle sürecek.

        Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin yöresel gösteriler sunacağı festivalde, Zara, Başkal ve İkilem ile Altay konser verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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