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        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!

        Kayseri'de Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde uçağın düşme anı ve düştükten sonra tarım işçilerinin müdahalesi yer alıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:29
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        Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in havalandıktan bir süre sonra düşerek şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı ve düştükten sonra tarım işçilerinin uçağa müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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        DHA'nın haberine göre Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        GÖREN YAPTIKLARI İZMİR'E UĞURLANDILAR

        Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi. Diğer yandan uçağın düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen uçak ile ilgili soruşturma sürerken, şehitler Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görev yaptıkları İzmir'e uğurlandı.

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        MOTOR SESİ KESİLDİKTEN SONRA YERE ÇAKILMIŞ

        Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in hayatını kaybettiği uçak kazası bölgedeki bir evin güvenlik kamerası tarafından sesli ve görüntülü olarak kaydedildi.

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        DHA'nın ulaştığı görüntülerde, uçağın bir süre motor sesinin duyulduğu, motor sesinin kesilmesinin ardından uçağın hızla yere dik şekilde düştüğü, ardından da ay çekirdeği tarlasında alev topunun yükseldiği görüldü.

        Ayrıca, uçak yere düştükten sonra tarım işçilerinin panikle uçağa doğru koştukları kameraya yansıdı.

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        Öte yandan, uçak düştükten sonra bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ile tarım işçilerinin enkaza müdahale ederken, cep telefonu ile çektikleri yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, tarım işçileri ve vatandaşların uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ise ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazı vatandaşların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

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        ENKAZ KALDIRILDIKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

        Albaylar Yıldız ve Özen'in şehit olduğu SF-260D tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılmasının ardından bölgedeki hasar da DHA tarafından görüntülendi. Enkaz alanındaki bazı ay çekirdeklerinin yapraklarının yandığı, tarladaki sulama sistemlerinin zarar gördüğü, tarlada da oluşan çukurun toprakla kapatıldığı görüldü.

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        Uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız

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        Uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen

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