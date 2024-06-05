Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!

Öte yandan, uçak düştükten sonra bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ile tarım işçilerinin enkaza müdahale ederken, cep telefonu ile çektikleri yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, tarım işçileri ve vatandaşların uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ise ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazı vatandaşların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.