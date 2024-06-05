İç ve dış ortamın tehlikeli misafirleri: Sizi neyin ısırdığını anlamak için 8 farklı böcek ısırmasının belirtisi ve tedavi yolları
Böcek ısırıkları veya böcek sokmaları genellikle kaşıntılı kırmızı şişlikler ve belki biraz şişlik gibi benzer semptomlarla sonuçlanır. Bu benzerliklerden dolayı sizi neyin ısırdığını anlamak her zaman kolay olmayabilir. İşte, sizi hangi böceğin ısırdığını anlamanıza yarayabilecek bilgiler ve belirtilerine sahip olduğunuz ısırığa karşı uygulayabileceğiniz müdahaleler!
Birçok böcek ısırığı zararsızdır ve ısırılan bölgede kaşıntı, kızarıklık veya şişlik gibi tedavi edilebilir semptomlara yol açabilir. Ancak bazı ısırıklar, alerjik reaksiyonlara veya daha ciddi yaralanmalara neden olabileceğinden haberimizde sizin için 8 farklı böceğin ısırığında ortaya çıkan belirtileri ve bu ısırıkları geçirecek yöntemleri derledik. İşte, detaylar...
1. KARINCA ISIRIKLARI
Pek çok farklı karınca sizi ısırmaya çalışabilir ancak en çok ateş karıncaları bunu yapar. Ateş karıncası sokmasında kızarıklık, ağrı ve kaşıntı ile birlikte kovan benzeri bir doku bozukluğu, sarı irinle dolu bir yara veya iltihaplı ve şişmiş, 10 santimetreden büyük irin dolu bir yara gibi belirtiler oluşur.
Karıncalara alerjiniz yoksa sokmadan dolayı sadece iltihap oluşabilir. Bu iltihap birkaç gün sürebilir ve onları kaşıyarak açarsanız enfeksiyon kapabilirler. Amerikan Osteopatik Dermatoloji Koleji’ne göre tedavi ederken karıncaları üzerinizden çıkardıktan sonra ısırık bölgesini sabun ve suyla yıkamanız gerekiyor. Ayrıca, soğuk kompres uygulayabilir ve ağrı kesici ilaç alabilirsiniz.
2. TAHTAKURUSU ISIRIĞI
Tahtakuruları yataklarda, sandalyelerde, kanepelerde ve perdelerde saklanan böceklerdir. Her 5 ila 10 günde bir saklandıkları yerden çıkıp beslenirler ve bir yıldan fazla bir süre yiyeceksiz kalabilirler. Bazı insanlar tahta kurusunun ısırmasına hiç tepki vermezler. Isırık izleri genellikle yüz, boyun ve ellerde görülür. Bu izler genellikle günlerce, hatta 2 hafta sonra bile ortaya çıkmayabilir.
Belirtiler arasında ise kaşıntı, 1 santimetreden büyük yara, şişme ve tek bir noktada 3 veya daha fazla iz bulunur. Tahtakurusu ısırığı tedavisi ise tıpkı bir karınca ısırığı için yaptığınız gibi, ısırıkların sabun ve suyla yıkanmasını gerektirir. Ayrıca, steroid kremler de kaşıntısına yardımcı olabilir. Bunların yanı sıra alerjik reaksiyon nadir olmasına rağmen ortaya çıkması durumunda derhal acil tıbbi yardıma başvurmalısınız.
3. ARI SOKMALARI
Teknik olarak bir ısırık olmasa da arı sokmaları böceklerle ilgili birçok saldırıdan biridir. Arı sokmasından sonra gelişebilecek hafif belirtiler şunlardır: Kanama, kaşıntı, ağrı, kızarıklık, şişlik ve dokunulduğunda sert olan bir cilt. Arı sokmaları hafif acı vericiden ölümcüle kadar değişebilir. Hafif reaksiyonlar genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur.
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre bir arı tarafından sokulduğunuzda, bölgeyi hemen sabun ve suyla yıkamalı, ardından iğneyi gazlı bez veya tırnakla çıkarmalısınız. Ayrıca, sokma acı veriyorsa buz uygulamak şişliğin azalmasına da yardımcı olabilir.
4. PİRE ISIRIKLARI
Pireler kedi ve köpekleri etkileyebildiği gibi insanları da etkileyebilir. Pire ısırıkları genellikle bacaklar, bel, kalça, karın gibi cilt bölgelerinde görülür. Kaşıntı, küçük kırmızı yaralar ve birbirine yakın görünen yaralar pire ısırığının belirtileri arasındadır. Pire ısırıklarına yönelik tedaviler, sinek ve örümcek ısırıklarının tedavisinde kullanılanlara benzer. Yani, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlara yardımcı olabilecek oral antihistaminikler veya hidrokortizon kremini içerir.
5. SİVRİSİNEK ISIRIKLARI
Dünya çapında binlerce sivrisinek türü var ve bunların çoğu insanları ısırır. Bir sivrisinek ısırığından sonar insanlarda kaşıntı, küçük ve yuvarlak yaralar, şişme ve ısırık izleri gibi belirtiler gelişebilir. İnsanlar sivrisinek ısırıklarına, gelişen kurdeşen, düşük dereceli ateş ve şişmiş lenf düğümleri gibi önemli tepkiler verebilir, eğer böyle sorunlarınız varsa doktora gidebilirsiniz.
Onun dışında kalan durumlarda tedavi ederken ısırılan yeri sabun ve suyla yıkamak, sonrasında ise buz torbası kullanmak sivrisinek ısırıklarından kurtulmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte kaşıntı önleyici ve antihistaminik kremler de kaşıntıyı tedavi edebilir. Ancak ısırık bölgesine dokunulduğunda sıcaklık hissi veren ve yayılan bir kızarıklık hissederseniz bir sağlık uzmanına danışmanız gerekebilir.
6. ÖRÜMCEK ISIRIKLARI
Örümcek ısırıkları değişiklik gösterir ancak çoğunlukla arı sokmalarına benzer. Semptomlar etkilenen bölgenin çevresinde kızarıklık, şişme ve ağrıyı içerebilir. Örümcek ısırıklarının çoğunu evde tedavi edebilirsiniz. Ağrıyı ve şişliği azaltmak için bölgeyi sabun ve suyla yıkayın ve soğuk kompres uygulayın.
Ayrıca, ağrı kesiciler ve antihistaminikler de yardımcı olabilir. Nadir de olsa görülebilen Akdeniz karadul örümceği gibi türler ise çeşitli ağrı ve kramplara neden olarak eklem ağrısı yaşatır. Eğer bu belirtiler varsa evde tedavi edemeyeceğiniz için acil tıbbi yardım almalısınız.
7. KENE ISIRIKLARI
Kene ısırıklarının belirtileri keneler arasında farklılık gösterir. Yine de kene ısırıklarında ciltte kabarcıklar, sakarlık, nefes almada zorluk, zayıf hissetmek, ağrı, ısırık yerinde kırmızı döküntü gibi semptomlar yaygın görülür.
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre kene ısırığı tedavisinin bir kısmı; keneyi bükmeden veya deriden dışarı doğru çekmeden, yukarı doğru bir hareketle mümkün olan en kısa sürede çıkarılmasını içerir. Keneyi tuvalete doğru atın, sabun ile su kullanarak etkilenen bölgeyi ve ellerinizi temizleyin.
8. SİNEK ISIRIKLARI
Sinek ısırıkları genellikle hastalık yaymaz ama sineğin türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Bazı sinekler, ısırıklarındaki tükürük nedeniyle alerjik reaksiyonları da tetikleyebilir. Çoğunlukla bu sinekler tipik olarak kırmızı, şişmiş yaralara neden olur.
Sinek ısırıklarını ağız yoluyla alınan veya cilde uygulanan antihistaminik ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Diğer tedaviler arasında ise buz, asetaminofen gibi ağrı kesici ilaçlar veya steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve yara yıkama yer alır.
Kaynak: American Osteopathic College of Dermatology, Medline Plus, Centers for Disease Control and Prevention, Health