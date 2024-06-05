Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu

Türkiye yine kahreden bir bisiklet kazasına tanık oldu. Konya'da meydana gelen olayda bisiklet sürücüsü genç mimar Cihat Mert bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ KAÇTI İDDİASI

Kazanın ardından sürücünün kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Feci olayla ilgili Bisiklet Federasyonu da başsağlığı mesajı paylaştı.