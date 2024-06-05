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        Haberler Dünyadan Ünlü isimlerden Emmanuel Macron'a çağrı

        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı

        Fransa'da 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:46
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        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
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        Fransız gazetesi Liberation'da yayımlanan ortak mektupta, aralarında şarkıcı Angele, manken ve oyuncu Lea Seydoux, video içerik üreticisi Mister V gibi isimlerin de bulunduğu 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Macron'un Filistin devletini resmen tanımasını talep etti.

        İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıdığı hatırlatılan mektupta, 'İnsan hakları ve aydınlanmanın ülkesi' olduğunu savunan Fransa'nın henüz harekete geçmediğine işaret edildi.

        Emmanuel Macron

        Mektupta; "Bizler, sanatçılar, içerik üreticileri, kamuya mal olmuş kişiler ve vatandaşlar, farklılıklarımızla ama aynı zamanda bizi birleştiren bağlarla, sadece mevcut katliama tepki olarak değil, aynı zamanda bu halkın var olma hakkı adına, Filistin devletinin varlığını tanıdığımızı dünyaya duyurmak için seslerimizi birleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Filistin devletini tanımayan Fransa'nın 'Utanç kampında yer almaması' gerektiği vurgulanan mektupta; "Net ve hümanist bir tavır alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? İnsanlığa karşı kaç suç daha işlenecek?" sözleriyle tepki gösterildi.

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın ülkesi için bir tabu olmadığını belirtmişti.

        Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

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        #Léa Seydoux
        #Emmanuel Macron
        #Filistin
        #Fransa
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