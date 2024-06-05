Fransız gazetesi Liberation'da yayımlanan ortak mektupta, aralarında şarkıcı Angele, manken ve oyuncu Lea Seydoux, video içerik üreticisi Mister V gibi isimlerin de bulunduğu 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Macron'un Filistin devletini resmen tanımasını talep etti.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıdığı hatırlatılan mektupta, 'İnsan hakları ve aydınlanmanın ülkesi' olduğunu savunan Fransa'nın henüz harekete geçmediğine işaret edildi.

Emmanuel Macron

Mektupta; "Bizler, sanatçılar, içerik üreticileri, kamuya mal olmuş kişiler ve vatandaşlar, farklılıklarımızla ama aynı zamanda bizi birleştiren bağlarla, sadece mevcut katliama tepki olarak değil, aynı zamanda bu halkın var olma hakkı adına, Filistin devletinin varlığını tanıdığımızı dünyaya duyurmak için seslerimizi birleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.