Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Borsa İstanbul'dan işlem vergisi planı: Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor! Ekonomi haberleri - Para Haberleri

Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para yatırımlarına on binde 4, Borsa İstanbul yatırımlarına ise on binde 2 oranında işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Gelir vergisi gibi bir verginin getirilmesi ise düşünülmüyor

