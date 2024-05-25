25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

16.00 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş takımı, Beşiktaş İskele Meydanı'nda, Başkan Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarla bir araya gelecek.

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