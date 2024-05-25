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        25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

        SÜPERLİG16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:00
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        25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi
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        SÜPERLİG

        16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

        19.00 Sivasspor - Kayserispor

        GALATASARAY

        10.00 Sarı-kırmızılı ekipte mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum arasında başkanlık seçimi yapılacak.

        17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.

        18.15 Galatasaray'ın Konya'da karşılanışı.

        FENERBAHÇE

        - Sarı-lacivertli ekip, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        BEŞİKTAŞ

        16.00 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş takımı, Beşiktaş İskele Meydanı'nda, Başkan Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarla bir araya gelecek.

        TFF 3. LİG

        - Yükselme Play Off

        19.00 52 Orduspor FK - Elazığspor (Rams Park)

        FA CUP FİNALİ

        17.00 Manchester City - Manchester United

        SERIE A

        19.00 Juventus - Monza (Kenan Yıldız)

        ALMANYA KUPASI FİNALİ

        21.00 Kaiserslautern - B. Leverkusen

        LA LIGA

        22.00 Real Madrid - Real Betis (Arda Güler)

        FRANSA KUPASI FİNALİ

        22.00 Lyon - PSG

        UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

        19.00 Barcelona - Lyon

        BOKS

        22.00 Serey Ay Çetin, Danimarkalı Dina Thorslund ile dünya şampiyonu altın kemer unvan maçına çıkacak.

        VOLEYBOL

        - FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi

        14.00 Slovenya - Kanada

        17.00 Türkiye - Fransa

        20.00 Bulgaristan - ABD

        20.00 Japonya - İtalya

        23.30 Arjantin - İtalya

        İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

        - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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