25 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi
SÜPERLİG16.
SÜPERLİG
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
GALATASARAY
10.00 Sarı-kırmızılı ekipte mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum arasında başkanlık seçimi yapılacak.
17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.
18.15 Galatasaray'ın Konya'da karşılanışı.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
16.00 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş takımı, Beşiktaş İskele Meydanı'nda, Başkan Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarla bir araya gelecek.
TFF 3. LİG
- Yükselme Play Off
19.00 52 Orduspor FK - Elazığspor (Rams Park)
FA CUP FİNALİ
17.00 Manchester City - Manchester United
SERIE A
19.00 Juventus - Monza (Kenan Yıldız)
ALMANYA KUPASI FİNALİ
21.00 Kaiserslautern - B. Leverkusen
LA LIGA
22.00 Real Madrid - Real Betis (Arda Güler)
FRANSA KUPASI FİNALİ
22.00 Lyon - PSG
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ
19.00 Barcelona - Lyon
BOKS
22.00 Serey Ay Çetin, Danimarkalı Dina Thorslund ile dünya şampiyonu altın kemer unvan maçına çıkacak.
VOLEYBOL
- FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi
14.00 Slovenya - Kanada
17.00 Türkiye - Fransa
20.00 Bulgaristan - ABD
20.00 Japonya - İtalya
23.30 Arjantin - İtalya
İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
- Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası devam edecek.
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