        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Isparta'da "Gazze" konulu konferansta konuştu:

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ilk defa Orta Doğu'da insan eliyle oluşturulan açlık, kıtlık neticesinde Gazze'de bebeklerin, insanların öldüğü bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:52 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:52
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Isparta'da "Gazze" konulu konferansta konuştu:
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ilk defa Orta Doğu'da insan eliyle oluşturulan açlık, kıtlık neticesinde Gazze'de bebeklerin, insanların öldüğü bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi.

        Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze İnsani Durum ve Uluslararası Hukuk" konulu konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e 56 yıldır işgal politikası uyguladığını vurguladı.

        İsrail'in 18 yıldır da Filistin'e tam abluka uygulamasına dikkati çeken Yüksel, "Tam abluka demek ne denizden ne karadan ne de havadan oraya yardımın girmediği veya sınırlı yardımın girdiği bir durum. 7 Ekim öncesi ve sonrası giren yardımlara baktığımızda, 7 Ekim öncesiyle kıyaslandığında çok çok azdı. 2 Mart 2025 ile 18 Mayıs 2025 arasında bir tane dahi pirincin girmediği, bir gram dahi unun girmediği ve çocukların açlıktan öldüğü, ilk defa Orta Doğu'da insan eliyle yaratılmış açlık, kıtlık neticesinde bebeklerin, insanların öldüğü bir durumla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

        Yüksel, Türkiye olarak İsrail'in insani yardım mekanizmalarını savaşın bir parçasına dönüştürmesinin uluslararası hukukun tüm sınırlarını aştığını, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu durumun hukukiliği kısmında karar vermesini istediklerini dile getirdi.

        Türkiye'nin yapmış olduğu başvuru sonucunda Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Ekim 2025'te bir karar verdiğini ifade eden Yüksel, şöyle devam etti:

        "Bu kararda aslında İsrail'in hukuku ihlal ettiğini, aslında işgal altında tuttuğu topraklarda faaliyetlerini yürüttüğü noktada İsrail'in bunu ihlal etmemesi gerektiğini danışma görüşü olarak açıkladı. Bu danışma görüşü, uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının tarihsel bir zaferi oldu. Kararda şu söyleniyor, Filistin halkının meşru haklarını teyit ederek, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yürüttüğü uygulamaların uluslararası hukuka açık bir şekilde ihlal ettiği."

        Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

