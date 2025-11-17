TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Isparta'da "Gazze" konulu konferansta konuştu:

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ilk defa Orta Doğu'da insan eliyle oluşturulan açlık, kıtlık neticesinde Gazze'de bebeklerin, insanların öldüğü bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze İnsani Durum ve Uluslararası Hukuk" konulu konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e 56 yıldır işgal politikası uyguladığını vurguladı.

İsrail'in 18 yıldır da Filistin'e tam abluka uygulamasına dikkati çeken Yüksel, "Tam abluka demek ne denizden ne karadan ne de havadan oraya yardımın girmediği veya sınırlı yardımın girdiği bir durum. 7 Ekim öncesi ve sonrası giren yardımlara baktığımızda, 7 Ekim öncesiyle kıyaslandığında çok çok azdı. 2 Mart 2025 ile 18 Mayıs 2025 arasında bir tane dahi pirincin girmediği, bir gram dahi unun girmediği ve çocukların açlıktan öldüğü, ilk defa Orta Doğu'da insan eliyle yaratılmış açlık, kıtlık neticesinde bebeklerin, insanların öldüğü bir durumla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.