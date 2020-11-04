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Müzikteki dijitalleşmeden etkilenmedi, 40 yıldır kaset satıyor Isparta’da küçük dükkanına binlerce kaset sığdıran Kemal Çelik, nostalji yaşatıyor Yurt dışından bile müşterileri olan Kemal Çelik: “Kaset fabrikalarının yeniden açılacağına inanıyorum”

İHA

Müzikteki dijitalleşmeden etkilenmedi, 40 yıldır kaset satıyor Isparta’da küçük dükkanına binlerce kaset sığdıran Kemal Çelik, nostalji yaşatıyor Yurt dışından bile müşterileri olan Kemal Çelik: “Kaset fabrikalarının yeniden açılacağına inanıyorum”

Isparta’da yaklaşık 40 yıldır kaset satışı yapan Kemal Çelik, müzikteki dijitalleşmeye yenilmedi. Birçok sanatçının orijinal kasetinin yanı sıra plak da bulunduran Çelik, yurt dışına dahi satış yapıyor.
Isparta’da müzik kaseti ve plak satışı yapan Kemal Çelik, teknolojiye adeta direniyor. Son yıllarda müzik alanındaki dijitalleşmeye boyun eğmeyen Çelik, Yayla Mahallesi’ndeki 30 metrekarelik dükkanında nostaljiyi yaşatıyor. Küçücük dükkanına binlerce orijinal kaset, plak ve CD sığdıran Çelik, kente sektörün son temsilcileri arasında. Çelik, sosyal medya üzerinde yaptığı duyurularla bugüne kadar yurtiçinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Fransa ve Irak gibi ülkelere de sanatçıların orijinal kasetlerinin satışını yaptı. Kemal Çelik, kaset fabrikalarının ilerleyen zamanlarda yeniden açılabileceğine inanıyor.

“Mesleğimi sevdiğim için bırakmadım”
Kent merkezindeki mevcut dükkanının 1989 yılından bu yana hizmet verdiğini ifade eden Kemal Çelik, mesleğe babası Sadettin Çelik ve kardeşi Soner Çelik’le birlikte başladığını söyledi. İlk dükkanlarını Şarkikaraağaç ilçesinde 1980 yılında açtıklarını belirten Çelik, “Dijitalleşme her alanda var, bizim sektörde 2012 yılında kaset üretimi bitti. Plak ve CD üretimi devam etti ancak ben bu işi sevdiğim için bırakmadım. Şuanda orijinal kaset, CD ve plak satmaya devam ediyorum” dedi.

“Yurtdışına da kaset gönderiyoruz”
Sanata değer verenlerin sevdikleri sanatçıların orijinal kaset ve plak arşivi tutuklarını ifade eden Çelik, “Dijitalde dinledikleri gibi orijinal albümü almak istiyorlar. 1415 yaşlarında müşterilerimiz var. Üzeri yaşlarda zaten çok müşterimiz var. Türkiye’nin her yerinde müşterimiz var. Bizim sosyal medya üzerinde sayfamız var. Isparta dışında Almanya, Fransa, Irak gibi ülkelerden takipçilerimiz var. Buralara da istenilen albümlerin kasetlerini ulaştırıyoruz” diye konuştu

“Isparta’da en çok Akdeniz bölgesi sanatçılarının kasetleri satılıyor”
Dükkanında her tarz müziğin kasetine yer verdiğini kaydeden Kemal Çelik, her sanatçının ayrı bir hayranı olduğunu söyledi. Arabesk sanatçılara ilginin daha fazla olduğuna değinen Çelik, Isparta’da özellikle Akdeniz bölgesindeki yerel sanatçı kasetlerinin çok sattığını belirtti. Bir dönem kentte 30’u aşkın kasetçi bulunduğunu ifade eden Çelik, “Onların hepsi birer birer kapattılar, iş değişikliği yapanlar oldu. Kasetçiliği bırakan bazı esnafların ürünlerini ben aldım. İstanbul’daki Unkapanı’nda çalışmalar devam ediyor. Önceden buraya her hafta Unkapanı’ndan toptancı gelirdi, onlar bıraktı. Biz şuanda toptancı veya bu işi bırakan arkadaşlardan ürün alıyoruz. Unkapanı’nda şuanda CD ve plak üretimi devam ediyor. Oradan da güncel çıkanları takip edip, isteyen müşterilerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onların sayesinde ekmek yedik”
Tüm sanatçılara teşekkür eden Çelik, “Bugüne kadar ekmeklerini yedik. Tüm sanatçılarımızın orijinal kaset, plak ve CD’lerini hayranlarına ulaştırdık. Hayatta olan sanatçılarımıza sağlık diliyor, vefat edenleri saygıyla anıyoruz” dedi.

“Kaset fabrikalarının da yeniden açılacağına inanıyorum”
Sektörde son yıllarda plak üretiminin yeniden başladığını belirten Kemal Çelik, kaset fabrikalarının da yakın zamanda açılabileceğine inandığını söyledi. Çelik, “CD zaten üretiliyor. Teknolojinin gelişimiyle herkes müzikleri dijital ortamda dinlemiş olsa da sanata değer verenler var. Bu kişiler orijinallerini alıp arşivlemek istiyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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