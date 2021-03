Başkan Başdeğirmen: “Çalışmalarda omuz omuzayız”

Isparta’da AK Partili ilçe, belde belediye başkanları, teşkilat başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile belediye meclis üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette heyet Başkan Başdeğirmen’e, ilçe ve beldelerine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, Senirkent Belediye Bakanı Kadir Heybeli, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan, AK Parti Atabey İlçe Başkanı Mehmet Günkaya, Gönen İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Yalvaç İlçe Başkanı Alperen Özer, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve teşkilat yöneticileri katıldı.

İlçelerine ve beldelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden belediye başkanları Isparta Belediyesinin ağabey belediye olarak kendilerine her zaman destek verdiğini ifade ettiler.

“Her zaman sizin yanınızdayız”

Ziyarette Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, “2 yıldır ilçemize güzel destekler verdiniz. İlk defa iktidar belediyesi olduk, yapacak işlerimiz çok. İki yıldan buyana gerek şahsınız, gerekse belediye olarak yapılması gerekenler noktasında bizlerden ilgi ve alakanızı esirgemediniz. Bizler de her zaman sizin yanınızdayız. İlçemize yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ederim” dedi.

“İl belediyemiz olmadığı için yetim bir evlat gibi kaldık”

3 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını dile getiren Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, “Bu dönemlerden birisinde Isparta iktidar belediyesiydi. O dönem ağabeykardeş ilişkileri içerisinde çalıştık. Daha sonra il belediyemiz olmadığı için yetim bir evlat gibi kaldık. Bu dönem il belediyemizin AK Parti’ye geçmesi, ağabey belediye olarak önümüzde olması bizlerin arkasında bir güven. Yaptığımız hizmetlere desteğiniz ve bundan sonraki vereceğiniz desteklerinizden dolayı da kendimizde büyük bir güven hissediyoruz. Yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar adına şahsım, belediyem ve ilçem adına teşekkürlerimi iletiyor, görevinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, hizmetlerin layıkıyla yürüyebilmesi için birlik ve beraberliğin en önemli konu olduğuna işaret etti. Başkan Başdeğirmen, “Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz, birbirimizi desteklediğimiz zaman hem ilçelere, hem beldelere, köylere, en ücra yerlerdeki vatandaşlara ulaşmamız mümkün oluyor” dedi.

“Amacımız davamızın başarılı bir şekilde devam edebilmesidir”

Bir kimsenin ‘ben bu işi tek başıma yaparım’ diyerek ortaya çıktığı zaman o işte başarı sağlanamayacağını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler, sizlerle her zaman istişare halindeyiz, yapılması gereken çalışmalarda omuz omuzayız. Bizler AK davanın peşinde koşan insanlarız. Amacımız davamızın başarılı bir şekilde devam edebilmesidir. Bunun dışında hiçbir münferit, şahsi bir çıkar, istek için hiçbir arkadaşımızın mücadele etmediğini biliyorum. Hepimizin amacı davamızın en yükseklere çıkabilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere söylediği gönül belediyeciliğinde hep birlikte kol, kola, omuz, omuza yürüyebilmektir” ifadelerini kullandı.

“Görevlerimizi de layıkıyla yerine getireceğiz”

AK Parti’nin bayrağını çıktığı zirvede tutmanın en önemli görevlerden birisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “AK Parti ile yola çıktık, AK Parti ile yola devam ediyoruz ve görevlerimizi de layıkıyla yerine getireceğiz. Isparta Belediyesi her zaman için şahsım adına değil, belediye anlamında ağabey belediye” diye konuştu.

