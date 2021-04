Miryokefalon Zaferi’nin kazanıldığı toprakların çocukları okçuluk öğreniyor

Isparta’nın Gelendost ilçesinde kaymakamlık tarafından gençlere yönelik düzenlenen okçuluk kursunda 51 sporcu eğitim alıyor.

1176 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Miryokefalon Muharebesi Selçuklu Devleti’nin zaferi ile sonuçlanarak ve Anadolu’nun tapusu alındı. Miryokefalon Muharebesi’nin yapıldığı yer bir çok şehir tarafından sahiplenilse de Isparta’nın Gelendost ilçesi tarihsel ve bilimsel veriler ışığında buna en güçlü aday. Bu konu tüm ilçe halkı tarafından benimsenmiş durumda ve Miryokefalon Zaferi’ni simgeleyen izleri ilçenin her yerinde görmek mümkün. İlçede ayrıca her yıl Miryokefalon ve Elma Festivali adı altında etkinlikler de düzenleniyor.

Bu coğrafyada yetişen çocuklar da atalarının en iyi yaptığı spor olan okçulukta oldukça başarılılar. Gelendost Kaymakamlığı tarafından ilçe gençlerine yönelik açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor. Çocukları ve gençleri özellikle teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için açılan kurslarda her yaştan 51 sporcu okçuluk eğitimi alıyor. Kurs Antrenörü Ahmet Turgut Tokdemir kursiyerler arasında yetenekli gençler olduğunu söyleyerek hedeflerinin bu başarılı sporcuları turnuvalara hazırlamak olduğunu söyledi.

Gelendost Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlen kursu ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu sporcularla buluştu. Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu da yay çekerek hedefe ok attı. Atışın ardından Vali Seymenoğlu okçuluk sporunun göründüğünden daha zor olduğunu söyleyerek hedefteki balonları vuran minik sporcuları bir kez daha tebrik etti.

