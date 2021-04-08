Miryokefalon Zaferi’nin kazanıldığı toprakların çocukları okçuluk öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miryokefalon Zaferi’nin kazanıldığı toprakların çocukları okçuluk öğreniyor

İHA

Miryokefalon Zaferi’nin kazanıldığı toprakların çocukları okçuluk öğreniyor

Isparta’nın Gelendost ilçesinde kaymakamlık tarafından gençlere yönelik düzenlenen okçuluk kursunda 51 sporcu eğitim alıyor.
1176 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Miryokefalon Muharebesi Selçuklu Devleti’nin zaferi ile sonuçlanarak ve Anadolu’nun tapusu alındı. Miryokefalon Muharebesi’nin yapıldığı yer bir çok şehir tarafından sahiplenilse de Isparta’nın Gelendost ilçesi tarihsel ve bilimsel veriler ışığında buna en güçlü aday. Bu konu tüm ilçe halkı tarafından benimsenmiş durumda ve Miryokefalon Zaferi’ni simgeleyen izleri ilçenin her yerinde görmek mümkün. İlçede ayrıca her yıl Miryokefalon ve Elma Festivali adı altında etkinlikler de düzenleniyor.
Bu coğrafyada yetişen çocuklar da atalarının en iyi yaptığı spor olan okçulukta oldukça başarılılar. Gelendost Kaymakamlığı tarafından ilçe gençlerine yönelik açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor. Çocukları ve gençleri özellikle teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için açılan kurslarda her yaştan 51 sporcu okçuluk eğitimi alıyor. Kurs Antrenörü Ahmet Turgut Tokdemir kursiyerler arasında yetenekli gençler olduğunu söyleyerek hedeflerinin bu başarılı sporcuları turnuvalara hazırlamak olduğunu söyledi.
Gelendost Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlen kursu ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu sporcularla buluştu. Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu da yay çekerek hedefe ok attı. Atışın ardından Vali Seymenoğlu okçuluk sporunun göründüğünden daha zor olduğunu söyleyerek hedefteki balonları vuran minik sporcuları bir kez daha tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişi, tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişi, tüfekle ...
Polisten kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu
YEREL HABERLER Polisten kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim salonuna dönüştürdü Ressam muhtar, eserlerini muhtarlıkta sergiliyor Muhtar Çevikbaş, mahalleliyi resim sanatına yönlendiriyor Muhtar Çevikbaş: “Bir şeye kızdığımda sert çizgiler çekiyorum, sonra onları resme dönüştürüyorum”
YEREL HABERLER Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim salonuna ...
Isparta’da aranan 95 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 95 kişi yakalandı
Belediyeden satılık otel
YEREL HABERLER Belediyeden satılık otel
Isparta’da sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilecek
YEREL HABERLER Isparta’da sahipli kedi, köpek ve gelincikler ...
Başkan Başdeğirmen: “Kan bağışının değerini biliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Kan bağışının değerini ...
112’yi arayıp, "Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan arıyorum" diyerek dalga geçti
YEREL HABERLER 112’yi arayıp, "Burada bir sürü ölü var, mezarlıktan ...
Isparta KOM’dan Mart ayında 26 operasyon
YEREL HABERLER Isparta KOM’dan Mart ayında 26 operasyon
Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs ...