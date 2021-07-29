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Çoban hırsız sanıp ateş etti; dayı- yeğen öldü

DHA

Çoban hırsız sanıp ateş etti; dayı- yeğen öldü


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, hayvan alım satımı  yapan Emrah Kara (34) ile yeğeni Eflatun Karaduman (19), gece yarısı kamyonetle geldikleri ağılda çoban L.K.'nin (17) hırsız sanarak tüfekle ateş etmesiyle öldü.
Olay, saat 01.30 sıralarında Akçaşar köyü Kocadere mevkisinde meydana geldi. Yalvaç'ın Altıkapı köyünde yaşayan ve hayvan alım satımı yaptığı öğrenilen Emrah Kara, yanına yeğeni Eflatun Karaduman'ı da alıp kamyonetle, Kocadere mevkisindeki başkasına ait bir ağıla gitti. Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dayı ve yeğeni ağır yaralandı. L.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi. Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu.
Çalışmak üzere Adana'dan Yalvaç'a gelen ve bir sürü sahibinin yanında çoban olarak işe başlayan L.K.'nin, 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğenildii. Olayda yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2021-07-29 12:49:11

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