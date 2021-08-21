Eğirdir Gölü’nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

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Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyündeki Bedre plajında meydana geldi. Göle giren 10 yaşındaki M.B.T. isimli erkek çocuk yüzdüğü esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Gölden çıkarılan çocuk annesi D.K. tarafından Eğirdir Kemik ve Eklem Hastanesi’ne getirildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen M.B.T. kurtarılamadı.

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