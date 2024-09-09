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        Haberler Dünya İsrail, ABD Kongresi'nden, UAD'deki soykırım davasını düşürmesi için Güney Afrika'ya baskı yapmasını istemiş | Dış Haberler

        İsrail, ABD Kongresi'nden, UAD'deki soykırım davasını düşürmesi için Güney Afrika'ya baskı yapmasını istemiş

        İsrail'in, ABD Kongre üyelerinden, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davasını düşürmesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapmasını istediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 23:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 23:32
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        ABD'nin Axios haber platformunun, İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD Kongresi üstündeki etkisini nasıl kullanmaya çalıştığına ilişkin yeni bir örnek ortaya çıktı.

        Barak Ravid imzalı habere göre İsrail, ABD Kongre üyelerine ulaşarak, kendi aleyhinde UAD nezdinde soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapılmasını talep etti.

        Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki birçok üyeye ulaşan İsrailli yetkililer ve lobiciler, Kongre üyelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerine, "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçlarının olacağı" mesajını vermelerini istedi.

        SOYKIRIM DAVASI

        Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

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        Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak’ta Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

        Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ile soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

        İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

        Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.

        Davaya müdahil olmak için 8 Ağustos'ta UAD'ye bildirimde bulunan Türkiye ise Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 7. ülke olmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ABD
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