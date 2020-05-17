İsrail askerleri, Lübnan sınırında bir kişiyi vurdu

AA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan sınırındaki Har Dov (işgal altındaki Şeba Çiftlikleri) bölgesinde sınırı geçmeye çalışan bir şüpheli İsrail askerlerince vuruldu." bilgisini paylaştı.

Adraee, kimliği belirtilmeyen "şüphelinin" askeri helikopterle alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan Lübnan’ın El-Menar televizyonu, söz konusu kişinin Suriyeli bir çoban olduğu ve bölgede hayvanlarını otlattığını aktardı.

Haberde, olayın Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Şuba bölgesindeki Ruveysat El-Alem noktasında meydana geldiği belirtildi.

- Golan Tepeleri'ndeki Şeba Çiftlikleri

Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve İsrail sınır hattında yer alan stratejik öneme sahip Şeba Çiftlikleri, toplam 13 çiftlikten oluşuyor. Bunlardan yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alana yayılan 12 çiftlik İsrail işgali altında bulunurken, Lübnan'ın sınırlarında sadece biri kalmış durumda.

İsrail ordusu, 2000 yılında Lübnan topraklarından çekildiğinde de Suriye toprakları diye Şeba Çiftlikleri'nden çekilmeye yanaşmamıştı. Birleşmiş Milletler (BM),söz konusu toprakların Lübnan'a ait olduğuna dair bir kararı olmadığından İsrail'in bölgeden çekilmesini istemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni de 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.