İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, dün düzenlediği telekonferansta, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphia Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu açıklamaları kabul etmedi. Beyaz Saray, Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes yakın değil" şeklindeki sözlerine rağmen görüşmelerin sürdüğünü ve ateşkesten umutlu olduklarını bildirdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin "Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamam olduğu" yönündeki söylemini reddederek, bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığını ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'de olası ateşkesle ilgili son durumu ve Tel Aviv'in sürece yaklaşımını değerlendirdi.
Netanyahu, "Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığı yönündeki söylemini doğru buluyor musunuz?" sorusuna net bir ifadeyle, "Hayır, bu doğru değil." yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyuna duyurduğu anlaşmaya da temmuz ayında gündeme gelen anlaşmaya da Hamas'ın "hayır" dediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın tek isteğinin "İsrail askerlerinin Gazze'den çıkması" olduğunu iddia etti.
Geçen hafta sonu 6 İsrailli esirin hayatını kaybetmesinin ardından halen İsrail'den taviz beklemenin yanlış olduğunu ifade eden Netanyahu, isim vermeden ABD yönetimine, "bizim yerimize Hamas'a taviz vermesi için baskı yapın" mesajını verdi.
Philadelphia Koridoru'nu kontrol edeceklerini vurgulayan Netanyahu, bunu "Hamas'ın Gazze'de yeniden silahlanmasını önlemek" ve "esirlerin Mısır'a kaçırılmasını engellemek" amacıyla yaptıklarını savundu.
Tel Aviv'deki kabinesinde bu konuyu konuştuklarını ve hemen herkesin koridoru bırakmama yönünde görüş bildirdiğini söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail kamuoyunun da bu konuda kendisinin arkasında olduğunu savundu ve koridordan ayrılmayacaklarını yineledi.
Şu an bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığının altını çizen Netanyahu, tüm bu durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Biden'ın "Netanyahu ateşkes için daha fazla çaba göstermeli" yorumu da sorulan Netanyahu, "Başkan ne demek istedi bilmiyorum." diye konuştu.
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, dün düzenlediği telekonferansta, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphia Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü belirtmişti.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin gündemi değerlendirdi.
Kirby, Doha ve Kahire'deki ateşkes müzakerelerinden henüz net sonuç çıkmamasına rağmen birçok başlıkta ilerleme sağlandığını ancak özellikle esir takası konusunda halen anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.
ABD olarak Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını çok istediklerini ve bunun için çok çalıştıklarını vurgulayan Kirby, bölgeden gelen haberlerin aksine halen ümitli olduklarını ifade etti.
Netanyahu'nun, "ABD'nin anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalındığı söylemi doğru değil" ve "Gazze'de ateşkese yakın değiliz" şeklindeki son açıklamaları hatırlatılan Kirby, İsrail Başbakanı'nın sözlerine doğrudan cevap vermekten kaçındı.
NETANYAHU'YA ÜSTÜ KAPALI YANIT
Kirby, "Başbakan kendi adına ve nerede duruyorsa ona göre konuşur ancak bizim İsrailli muhataplarımızla görüşmelerimiz devam edecek. Fazlasıyla zor olmasına rağmen, bazı tavizler verilirse ve liderlik gösterilirse hala bu ateşkes anlaşmasına ulaşabiliriz, buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.
ABD'li bir yetkilinin, "anlaşmanın yüzde 90'ı tamam" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Kirby, "Siz buna optimizm dersiniz, ben doğru derim. Bu, (anlaşmaya) ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor, bu geldiğimiz yeri gösteriyor. Anlaşmanın ana çerçevesinde mutabık kalındı, şu anda biz özellikle esir takasıyla ilgili uygulama konusunda görüşüyoruz." dedi.
ABD olarak halen ateşkes anlaşmasına varılamamasından "rahatsız" olduklarını kaydeden Kirby, isim vermeden Netanyahu'nun kamuoyuna açık şekilde "anlaşmanın yakın olmadığı" yönündeki açıklamalarının sürece yardımcı olmadığını kaydetti.
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