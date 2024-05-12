İsrail'de bir kez daha protesto: Esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası isteniyor

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binlerce gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

Batı Kudüs'te de yaklaşık iki yüz kişi, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.