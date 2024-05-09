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        Haberler Dünya İsrail devlet televizyonu: ABD, İsrail'den Refah Sınır Kapısı'nın acilen açmasını istedi

        İsrail devlet televizyonu: ABD, İsrail'den Refah Sınır Kapısı'nın acilen açmasını istedi

        İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek Refah sınır kapısını ele geçirdi. Sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatıldı. ABD'li yetkililerinse Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılmasını istediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 00:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:41
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        "Refah Sınır Kapısı acilen açılsın"
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        ABD'nin, İsrail'den Refah Sınır Kapısı'nı acilen açılmasını istediği bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması gerektiğini söyledi.

        İsrail'den ABD'ye tepki
        İsrail'den ABD'ye tepki

        Güvenlik teşkilatında, İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.

        İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, İsrail'in ABD'ye, sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.

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        ABD'nin, Refah Sınır Kapısı'ndan kimin sorumlu olacağı konusunda İsrail'in henüz net bir açıklama yapmadığını söylediği aktarılan haberde, ismi açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Tel Aviv yönetiminin hiçbir şekilde Hamas'ın burayı yeniden yönetmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.

        Yetkililerin konuyla ilgili birçok seçeneği masaya yatırdığı, bunlar arasında İsrail'in geçici olarak sınır kapısını denetlemesi ya da Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinli bir tarafça denetlenmesi gibi seçenekler olduğu kaydedildi.

        Haberde ayrıca Tel Aviv'in bölgedeki diğer ülkeler veya özel şirketler gibi farklı taraflar aracılığıyla sınır kapısında denetimi sağlamasının da masada olduğu ifade edildi.

        Savaş sonrası Refah Sınır Kapısı'nı kimin yöneteceği meselesinin, çok önemli bir konu olduğu ve bunun yarın Mini Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ABD
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