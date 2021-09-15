İsrail, firar ettikten sonra yakalanan Filistinli tutukluların, gözaltındaki kardeşlerini serbest bıraktı

AA

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salim Mahkemesi, firari Filistinlilerden Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'nın kardeşi Reddad ve Muhammed el-Arıda'nın kardeşi Basim'i serbest bıraktı.

Yakalanan tutukluların yakını olduğu öğrenilen ve serbest bırakılan Nidal el-Arıda'nın ise sorgulama sırasında kolunun kırıldığı kaydedildi.

- Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.