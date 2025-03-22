Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Humus'a saldırı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail Suriye'nin Humus şehrine saldırı düzenledi

        İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde bulunan askeri tesislere yönelik hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Humus'a saldırı düzenledi
        ABONE OL

        İsrail savaş uçakları, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldı.

        İsrail, Suriye'de devrik Baas rejiminden kalma noktaları hedef almaya devam ediyor.

        İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde T4 Askeri havaalanına ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.

        Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...