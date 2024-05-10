İsrail Kabinesi, Refah operasyonunu genişletmeyi onayladı

İsrail'in Refah'a düzenlediği operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, İsrail ordusunun son 5 günde 100 binden fazla Filistinlinin terk ettiği kente düzenlenen operasyonu genişleteceği bildirildi.

Axios Haber Ajansı'nın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Savaş Kabinesi dün gece yapılan oylamada İsrail güçlerinin Refah'taki operasyonunun 'ölçülü bir şekilde' genişletilmesini onayladı.

Kabine ayrıca müzakerecilerine bir rehine anlaşmasına varma çabalarını sürdürmeleri talimatını verdi.

Axios, iki kaynağının genişlemenin ABD Başkanı Joe Biden'ın kırmızı çizgisini aşmadığını söylediğini, üçüncü kaynağının ise bunun ABD Başkanı'nın bazı ABD askeri yardımlarını durdurma sürecinde belirlediği çizgiyi aşmak olarak görülebileceğini söylediğini aktardı.