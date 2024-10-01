İSRAİL’DEN LÜBNAN’A SİBER SALDIRI!

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail-Lübnan Hizbullahı hattında da gerilim arttı.

17 Eylül’de İsrail, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattı.

18 Eylül’de ise bu kez telsizler hedef alındı. Lübnanlı yetkililer saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail'in daha önce bu tarz siber saldırılar yaptığı biliniyor.