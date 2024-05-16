İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Türkiye'yle olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğiz

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin ticareti durdurmasına karşılık olarak iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Smotrich, Türkiye'den ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

İsrailli Bakan bu kararların onay için parlamentoya sunulacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu 2 Mayıs'ta bildirmişti.

İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.

REKLAM

Açıklamada, Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırdığı, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: