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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Paulinho hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Paulinho hamlesi!

        Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken yeni isimler de gündeme geldi. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Sporting Lizbon forması giyen Paulinho'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:04
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        Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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        Portekiz medyasındaki haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor.

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        Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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        Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

        Paulinho, bu sezon çıktığı 30 maçta 14 gol attı ve 5 asiste imza attı.

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        BATSHUAYI AYRILABİLİR

        Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

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        Yıldız futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı Fenerbahçe golcü arayışlarını sürdürüyor.

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