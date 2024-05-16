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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı yatırımcının borsadaki alımları ne kadar sürer? - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancı yatırımcının borsadaki alımları ne kadar sürer?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oldu. Global piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan Kaya, başta ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB olmak üzere faiz indirim sürecinin Batı ekonomisini nasıl etkileyeceğini anlattı. Kaya Batı'daki bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını ele alırken başta tahvil ve borsa olmak üzere yabancı yatırımcı ilgisinin nerede kadar süreceğini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 19:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:43
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oldu. Global piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan Kaya, başta ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB olmak üzere faiz indirim sürecinin Batı ekonomisini nasıl etkileyeceğini anlattı. Kaya Batı'daki bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını ele alırken başta tahvil ve borsa olmak üzere yabancı yatırımcı ilgisinin nerede kadar süreceğini değerlendirdi.

        HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKACAK?

        Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının ele alındığı programda Kaya, enflasyona karşı yapılan mücadelede büyüme hızının fren yapacak olmasının borsada şirket karlarını etkileyip yükselişe engeli olup olmayacağını yorumladı. Kaya, yüksek faizin hem borsa yatırımcılarının maliyetini artırıp hem de şirketlerin karlarını aşağı çekerek yapacağı olumsuzluklara rağmen hisselere olan yabancı talebinin bilançolardan bağımsız olarak hisseleri yukarı taşıyıp taşımayacağını eğer taşıyacaksa hangi sektör ve şirketlerin ön plana çıkacağını anlattı.

        DÖVİZ VE BORSADA HANGİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ?

        Global piyasalarda altının fiyat değişimlerini de değerlendiren Kaya, bu enstrümanda başlayan yükselişin nedenlerini ortaya koyarken bu trendin devam edip etmeyeceğini de tahmin etti. Kaya vatandaşın faiz, borsa ve altın arasında nasıl bir yatırım kompozisyonu olması gerektiğini anlatarak yılsonu borsa endeksi ve döviz kuru tahminlerini de paylaştı.

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        #Borsa İstanbul
        #ENFLASYON
        #FAİZ
        #altın
        #ABD Merkez Bankası
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