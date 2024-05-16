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        Haberler Spor Futbol Resmi açıklama geldi: Şenol Güneş imzaya çok yakın! - Futbol Haberleri

        Resmi açıklama geldi: Şenol Güneş imzaya çok yakın!

        Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:25
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        Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken Beşiktaş'ta da yeni sezon için Şenol Güneş'in takımın başına geçebileceği konuşuluyordu.

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        Güney Kore basınından Şenol Güneş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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        Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

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        "BİRİNCİ ÖNCELİĞİNE ALDI"

        Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." dedi.

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        "GÜNEŞ ÇOK İSTEKLİ"

        Şenol Güneş'in de görev için istekli olduğunu söyleyen yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok." ifadelerini kullandı.

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        71 yaşındaki teknik adam, 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekibi Seoul'ü çalıştırmıştı.

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