YİYECEKLERİ SICAK KOYMAK DOLAPTAKİ DİĞER YİYECEKLERİ DE BOZABİLİR

Sıcak yiyecekleri buzdolabına direkt koymak buzdolabının içindeki sıcaklığı artırır, bu da dolapta yer alan diğer yiyeceklerin de daha sıcak olmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra buzdolabı kompresörü, içerideki sıcaklığı istediğiniz seviyede tutabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bunu sürekli yapmak hem buzdolabına hem de diğer yiyeceklere zarar verebilir.