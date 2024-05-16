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        Haberler Magazin Nuri Alço, 40 gün sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Nuri Alço, 40 gün sonra ilk kez görüntülendi

        Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, geçirdiği beyin kanamasından sonra ilk kez görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:54
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        6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

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        Meslektaşı Meral Konrat, Nuri Alço iile sohbet ederken, sağlığına dikkat etmesini istedi.

        73 yaşındaki Nuri Alço, Eskişehir'deki tedavi sürecinden sonra Ankara'ya nakil edilerek kalp pili takılmıştı.

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        Nuri Alço, sağlığına kavuşur kavuşmaz, İstanbul'a gelerek dostlarını ziyaret etmeye başladı. Onlardan biri, sinemacı Metin Devrim oldu.

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        Nuri Alço, ayrıca 'Sinema Güzeli' adlı yarışmasında birçok meslektaşıyla birlikte juri koltuğuna oturdu. Yarışmayı; Büşra Sütçoğlu ile Kaan Dere kazandı.

        #Nuri Alço
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