Nuri Alço, 40 gün sonra ilk kez görüntülendi
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, geçirdiği beyin kanamasından sonra ilk kez görüntülendi
6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.
Meslektaşı Meral Konrat, Nuri Alço iile sohbet ederken, sağlığına dikkat etmesini istedi.
73 yaşındaki Nuri Alço, Eskişehir'deki tedavi sürecinden sonra Ankara'ya nakil edilerek kalp pili takılmıştı.
Nuri Alço, sağlığına kavuşur kavuşmaz, İstanbul'a gelerek dostlarını ziyaret etmeye başladı. Onlardan biri, sinemacı Metin Devrim oldu.