İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı. İsrail ordusu bugün de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu

Anadolu Ajansı Giriş: 16.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:18 facebook

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