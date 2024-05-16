Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı:Güneşli günler kapıda

Türkiye’nin kuzeyinde hava sabah ve gece serin, günbatımı ile hissedilen sıcaklık İstanbul’da 15°C.

Bursa ve Çanakkale poyrazdan gelen esinti ile ısındığını sadece güneş altında hissediyor, Mayıs ayı bugüne kadar Marmara’da ve Karadeniz’de mevsim ortalamalarında ve 1-2°C kadar da altında seyretti. Bu normallerin altında seyretme durumu son 5-6 aydır ilk kez oluyor diyebiliriz.

GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Şu sıralarda İpsala’dan Bandırma’ya uzanan bir yağış bandı yağmurunu bırakıyor. İstanbul’da gece yarısından sonra, tahminen 02:00-06:00 arası zayıf yağmur düşebilir. Yarın gün içinde güneş yüzünü gösterecek ve gökyüzü Cuma günü akşama kadar açık olacak.

REKLAM Türkiye geneline bakınca yağışların azaldığını görüyoruz, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da parça parça yağmur bekleniyor. 9-14 Mayıs arası yaşanan kuvvetli yağışlar Doğu Akdeniz’de ve Güneydoğu’da şehir sellerine yol açmıştı. Gelecek günlerin hava tahminlerinde güneşli günler görünüyor, bu kesimlerdeki kuvvetli hava olayları zayıflıyor. TOZ TAŞINIMINA DİKKAT Ülkenin batı ve iç bölgeleri bir süredir temiz havanın ferahlığını yaşıyor, önceki haftalarda ise bolca toz ve partikül taşınımı nedeniyle kalitesiz hava altında yaşamıştık. Bu hafta sonu yukarı seviye rüzgarlarına bakınca Cezayir üstünden İtalya’ya yoğun bir toz taşınımı olacak görünüyor. İtalya’nın ardından Arnavutluk-Bulgaristan-Türkiye rotasını takip eden bu yukarı seviye rüzgarları Marmara’da tozun bir kısmını taşıyacak. Mayıs başındaki kadar olmasa da otomobillerin ve diğer yüzeylerin üstü bu taşınım nedeniyle toz olacaktır. Bu toz konsantrasyonu tahmindeki kadar artacak olursa hassas bünyeleri, astım gibi rahatsızlıkları olanları kötü etkileyebilir.