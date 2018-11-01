ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini taşıma kararını açıklamasının ardından tüm dünyadan tepkiler görürken, İsrail ise Trump'ın desteğini arkasına alarak, cesur ve kimseyi tanımayan açıklamalara imza atarken, minnetini göstermek istedi.

Yisrael Katz, bu kararın Trump'ın, geçen yıl Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması nedeniyle alındığını açıklamış, "Duvar, Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın cesur ve tarihi Kudüs kararının ardından, adının istasyona verilmesi kararını aldım" açıklamasında bulunmuştu.

Kudüs'te yerin 80 metre altındaki bir istasyondan başlayan 57 kilometrelik hat, Osmanlı döneminde 126 yıl önce inşa edilen hattın yerini alacak.

Yapımına 17 yıl önce başlanan ve 2 milyar dolara mal olan hattın 40 kilometresi tünellerden oluşuyor. Hat için 9 köprü inşa edildi.

Ancak Filistinliler, İsrail'e girme hakları olmadığı için bu treni kullanamayacak. Filistinliler ayrıca, hattın geçtiği bölgedeki arazilerini de kullanamayacabileceklerini söylüyor.

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