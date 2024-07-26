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        Haberler Dünya İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlileri darbettiği anları görüntüleyen TRT Haber ekibine saldırdı | Dış Haberler

        İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlileri darbettiği anları görüntüleyen TRT Haber ekibine saldırdı

        İsrail-Hamas çatışmaları 7 Ekim gününden bu yana her cuma Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinliler zorluklarla karşılaşıyor. İsrail polisi, bugün de namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi. İsrail polisi, bu anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı. Saldırıyı kınayan İletişim Başkanı Altun, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye devam ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:52
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        İsrail polisi TRT Haber ekibine saldırdı
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        İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırdı.

        İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.

        İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi.

        Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.

        İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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        İsrail polisi, bu anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı, kameraman Ömer Avvad polislerin itmesi sonucu yere düştü. İsrail polisi, basın mensuplarını alandan zorla uzaklaştırdı.

        TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti.

        ALTUN'DAN TEPKİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümlerinin daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."

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