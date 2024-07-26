İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlileri darbettiği anları görüntüleyen TRT Haber ekibine saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırdı.

İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.

İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi.

Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Bizler İsrail’in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail’in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümleri daha da artıyor…



İsrail’in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın… https://t.co/bZJgx9QBPY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 26, 2024

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümlerinin daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."