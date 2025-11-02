İsrailli esirlere ait 3 ceset teslim edildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, 3 cesedin bulunduğu tabutları, Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesetleri, İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirlerin cesetlerinin ordu tarafından teslim alınmasının ardından kimlik tespiti çalışması yapılması için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülmesi bekleniyor.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.