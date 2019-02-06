Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle, işsizlik maaşı ne kadar? soruları da yanıt bulmuş oldu. Asgari ücret 2019 yılında yüzde 26 oranında artırılarak, brüt 2 bin 558

net 2 bin 20 TL olacak. Gelecek yıl ödenecek işsizlik maaşları da yüzde 26 oranında artırılacak. Peki, İşsizlik maaşı kimlere verilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? 2019

Gelecek yıl, brüt ücreti 3 bin lira olan işçi bin 191 TL; brüt ücreti 3 bin 500 TL olan bin 389 TL; brüt ücreti 4 bin lira olan bin 588 TL; brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bin 786 TL; brüt ücreti 5 bin TL olan bin 985 TL; brüt ücreti 5 bin 500 lira ve üstü olan işçiler de 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,

- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.

- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.

- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.

- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşını kimler alabilir sorusunun cevabı ise belli oldu. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.