Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranları son durum: 2 Mart 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum nedir?

        İstanbul barajlarında son durum nedir? 2 Mart baraj doluluk oranları

        Türkiye, bu sene kış ayında baraj doluluk oranı açısından oldukça riskli bir süre geçirdi. Barajlardaki alarm seviyesindeki düşüklük, yağışların artması ile olumlu olarak değişmeye başladı ve halen İstanbul barajlarındaki olumlu seyir korunuyor. İşte, İSKİ verileriyle 2 Mart İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 09:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul barajlarındaki tehlike alarmları sona erdi ve iyi haberler gelmeye başladı. Su arzı açısından büyük hizmet veren İstanbul barajlarında seviye oldukça yükseldi. İşte, güncel İSKİ verileriyle 2 Mart Cumartesi baraj doluluk oranı..

        2

        2 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,26 olarak kaydedildi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,3 seviyesindeydi.

        3

        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        1 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

        Alibey Barajı yüzde 71,93

        Büyükçekmece Barajı yüzde 73,26

        Darlık Barajı yüzde 89,06

        Istrancalar Barajı yüzde 54,67

        Kazandere Barajı yüzde 60,44

        4

        Elmalı Barajı yüzde 89,54

        Ömerli Barajı yüzde 87,93

        Pabuçdere Barajı yüzde 59,49

        Sazlıdere Barajı yüzde 56,64

        Terkos Barajı yüzde 73,53

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası