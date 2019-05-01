İstanbul Bienali mekanları belirlendi

16. İstanbul Bienali, başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alıyor: Yedinci Kıta.

Bienal sergileri, gerçek bir kıta olmaktan çok hayali bir nesne ve insanlığın yeni durumuna dair bir metafor olarak görülebilecek bu olguyu keşfetmek için yola çıkıyor. Bienal, insanların sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji veya arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer vererek sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor.

Küratör Nicolas Bourriaud mekân seçimlerini şöyle anlatıyor:

16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta, üç mekâna odaklanan, yoğun bir sergi olarak düşünüldü. Haliç’te kullandığımız eski tersane binası ve Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi, birbirine yakın. Üçüncüsü ise denizaşırı: İstanbul’un güney kıyılarını çevreleyen Marmara Denizi’ndeki Büyükada, ya da eski adıyla Prinkipos.

Mekânları belirlemek için kenti keşfetmek, tesadüfi karşılaşmaları da beraberinde getiriyor: O zamanlar metruk halde bulunan tersaneyi ilk ziyaretimizde, kıyılarda toplaşan muazzam kuş nüfusu dikkatimi çekmişti. Bu nüfusu da sergiye dahil etmek istedim; bu da beni Pier Paolo Pasolini’nin filmi Uccellacci e uccellini’den bir bölümü basın toplantısında göstermeye yöneltti. Bu bölümde karakterler, kuşlarla iletişim kurabilmek için onların dilini öğrenmeye çalışır. Benzer bir imge Büyükada’da da çıktı karşıma, devasa martılar öğle yemeği sırasında bizi izlerken…

Her bir mekân, serginin bir yönüne karşılık geliyor: Pera Müzesi, paralel dünyalara ait bir antropoloji müzesine, kurmaca arkeoloji ve tarihi yeniden icat eden sanatçılar için bir yere dönüştürülüyor. Ana mekânımız olan Haliç’teki eski tersane, genişletilmiş antropoloji için bir yer olacak: insanların, hayvanların, bitkisel formların ve makinelerin cilveleştiği, iletişim kurma arayışıyla birbirlerine bağlandıkları bir dünyanın tanımı ve analizi olarak sanat. Son olarak da Büyükada, sanatçıların evleri ve eski binaları mesken edinecekleri, öne çıkan bir dizi projeyi barındıracak.”

BİENAL MEKANLARI

Haliç’in kuzey kıyılarında konumlanan, Tersane İstanbul’un yer aldığı İstanbul’un tarihi tersane binaları, ilk kez İstanbul Bienali’yle birlikte kamuya açık bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İstanbul Bienali sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yaklaşımıyla, yüz yıllar boyunca bir üretim mekânı olarak kullanılmış bu yapıları geçici sergi mekânlarına dönüştürüyor.

Sergi kapsamında sanatçılar Güneş Terkol ve Güçlü Öztekin, Haliç kıyısında, Bulgar Kilisesi’nin hemen karşısında bir buluşma mekânı tasarlıyor. Geri dönüşümü bir eksen hâline getirerek doğanın sesine kulak veren bu eser, izleyicileri iç alanda sanatçıların eşsiz çalışmalarıyla başka bir dünyaya davet edecek. Kolektif üretimle hayata geçen buluşma mekânı ayrıca çeşitli disiplinlerden etkinliklere ve yeni dillere kucak açacak.

2015 yılından itibaren İstanbul Bienali mekânlarından biri olan Pera Müzesi, bu yıl da bienali ağırlıyor. Geniş bir Oryantalist resim koleksiyonuna sahip müze, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri ve Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonlarını barındırıyor; aynı zamanda önemli sanatçı ve koleksiyonlarla birlikte geçici sergilere ev sahipliği yapıyor. İstanbul Bienali’nin Pera Öğrenme ve Pera Film işbirliğiyle geliştirdiği programlar da sergi boyunca müzede izleyiciyle buluşacak.

Pera Müzesi’nde, arkeolojik sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilen Norman Daly’nin kırk yıla uzanan kapsamlı ve detaylı çalışmasının ürünü olan Llhuros Medeniyeti de ilk kez bu ölçekte sergilenecek.

16. İstanbul Bienali’nin Danışma Kurulu’nda Whitechapel Galerisi Direktörü ve küratör Iwona Blazwick, sanat tarihçisi ve yazar Ayşe Erek, Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi Artistik Direktörü ve akademisyen Yuko Hasegawa ile 11. Berlin Bienali eş-küratörlerinden Agustín Pérez Rubio yer alıyor.