20 ilçede elektrik kesintisi!! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 23 Ekim Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 20 ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İstanbul genelinde 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 23 Ekim Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağı ilçeleri açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE 23 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALELER