İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde, TEM Otoyolu'nun ise Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü yoğunluğu yaşanıyor. Edirnekapı, Cevizlibağ ve Bahçelievler mevkilerinde Edirne istikametinde trafikte sıkışıklık görülüyor.

Büyükdere Caddesi mevkisi Sarıyer yönü ile Levent'te TEM katılım yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte yoğunluk gözleniyor.

D-100 Haramidere mevkisi ve Haramidere bağlantı yolu ile Hadımköy bağlantı yolu her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde ve Şile Otoyolu'nun Ümraniye ile Üsküdar arasında da kısmi yoğunluk yaşanıyor.