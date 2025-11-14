Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın son mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde, TEM Otoyolu'nun ise Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü yoğunluğu yaşanıyor. Edirnekapı, Cevizlibağ ve Bahçelievler mevkilerinde Edirne istikametinde trafikte sıkışıklık görülüyor.

        Büyükdere Caddesi mevkisi Sarıyer yönü ile Levent'te TEM katılım yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

        Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte yoğunluk gözleniyor.

        REKLAM

        D-100 Haramidere mevkisi ve Haramidere bağlantı yolu ile Hadımköy bağlantı yolu her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

        Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde ve Şile Otoyolu'nun Ümraniye ile Üsküdar arasında da kısmi yoğunluk yaşanıyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde hafif trafik yoğunluğu görülüyor.

        D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğun trafik gözlenirken, Kadıköy-Ataşehir arasında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.35 itibarıyla yüzde 74'e çıktı.

        Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?