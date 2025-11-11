Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte haftanın ikinci günü mesai sonu etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye, Edirne istikametinde de Küçükçekmece’den Haramidere'ye kadar yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda çift yönlü araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolunda ise Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Edirne istikametinde ise Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy’de trafik ağır ilerliyor.

        REKLAM

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'de başlayan yoğunluk Pendik'e kadar devam ediyor. Kadıköy ve Pendik sahil yollarında da aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Maltepe arasında trafikte yoğunluk gözleniyor.

        İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar Yenibosna Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarma merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

        Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 83'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!