İstanbul'da faciadan dönüldü! Cip pert!

CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Bülbüldere caddesi üzerinde bir inşaat için getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası, TIR'ın üzerinden indirildiği esnada henüz bilinmeyen nedenle park halindeki cipin üzerine devrildi.