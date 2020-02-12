AA

Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının teslimat bölümünde şüpheli çuvallar olduğunu ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 adet çuval içer,sinde toplam 510 kilogram kaçak tütün yakalandı.

Olayın devamı olarak değerlendirilen bir depoda yapılan aramada ise 73 çuval içerisinde toplam 2 bin 190 kilogram kaçak tütün ve nargile esansı olduğu düşünülen 90 litre sıvı madde ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; olayla ilgili ikisi yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.