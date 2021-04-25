İstanbul'da şampiyon Sorana Cirstea

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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 mağlup eden Rumen Sorana Cirstea, şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 17 numarası Mertens ile klasmanda 67. basamakta bulunan Cirstea karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Sorana Cirstea, 1 saat 40 dakika süren karşılaşmadan 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Cirstea, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) organizasyonlarında ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan Elise Mertens ise ikincilikle yetindi.