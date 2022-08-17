İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahaller: İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve suların kaçta geleceğini duyurdu. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 17 Ağustos Çarşamba İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

17 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.08.2022 17:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akevler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah,Yalı Mah,Cevizli Mah,Altayçeşme Mah,Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2022 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.