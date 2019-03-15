İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İBB kültür merkezlerinde 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde planlanmış tüm konser etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

— İBB Kültür Sanat (@ibb_kultur) March 15, 2019

Ayrıca Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Okay Temiz konseri, Esenler Belediyesi bünyesinde 15 - 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Murat Kekilli konseri, Aşık Veysel'i Anma Gecesi ve Ömer Çelik konserleri, Sultanbeyli Belediyesi'nde 15-16 ve 17 Mart tarihlerindeki tüm konser etkinlikleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yusuf Güney'in Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde yarın gerçekleştireceği konser iptal edildi.