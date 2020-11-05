Megakent İstanbul'da yağmur yeniden etkili olmaya başladı. 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı şehirde şimdiden 6 Kasım Cuma hava durumuna ilişkin aramalar başladı. Peki yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaları...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova),Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor..

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.