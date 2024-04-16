İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 07.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü Başakşehir istikametinde ilerlerken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde ilerleyen araca çarptı.

Savrulan otomobil karşı yöne geçerek 3 araca daha çarparak takla attı. Kazada, karşı yöne geçen otomobil sürücüsü ve yolcu, yola savrulup yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.